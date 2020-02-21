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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

كانتي يغيب عن تشيلسي أمام توتنهام وبايرن ميونيخ

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أعلن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنكليزي أنّ لاعب وسط البلوز الفرنسي نغولو كانتي سيغيب عن الملاعب لقرابة ثلاثة أسابيع.

AFP

وأوضح لامبارد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "نغولو ليس جاهزاً، لديه إصابة عضلية، آمل أن تكون (فترة غيابه) لثلاثة أسابيع".

وأصيب كانت خلال مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد التي انتهت للأخير 2-0 الإثنين الفائت ضمن مسابقة الدوري الممتاز وخرج مبكراً مع الدقيقة (12).

ويواجه تشيلسي جاره وضيفه توتنهام السبت في قمة مباريات المرحلة السابعة والعشرين، إذ يحتل صاحب الأرض المركز الرابع بفارق نقطة عن توتنهام الخامس.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أخرى لا تقل صعوبة عن لقاء توتنهام عندما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.


 

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