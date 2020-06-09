العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الإنكليزي الممتاز

كانتي يشارك في تدريبات تشيلسي الجماعية

من قبل

عاد نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي إلى التدريب بشكل كامل مع الفريق اليوم الثلاثاء قبل استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق هذا الشهر.

AFP

وكان كانتي يتدرب منفرداً في مركز كوبهام التابع للنادي بعد أن أبدى بعض المخاوف بشأن سلامته في خضم جائحة فيروس كورونا ومنحه تشيلسي إجازة. 

لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً عاد للتدريبات الكاملة مع فريق المدرب فرانك لامبارد ويتوقع أن يلعب كانتي الفائز بكأس العالم دوراً محورياً في الجولات الأخيرة من الموسم.

وقال تشيلسي في بيان: "انضم كانتي إلى الفريق وقام بالعديد من المهام التدريبية المختلفة، بدا لاعب الوسط في كامل تركيزه قبل أن يحرز هدفاً بتسديدة ذكية خلال التدريبات".  

وسيستأنف تشيلسي الموسم بمواجهة أستون فيلا في 21 حزيران/يونيو وقبل تسع مباريات من النهاية يحتل فريق المدرب لامبارد المركز الرابع متفوقاً بثلاث نقاط على مانشستر يونايتد حيث يسعى للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.  
 

نغولو كانتي
السابق لالانا سيبقى مع ليفربول حتى نه
اقرأ
لالانا سيبقى مع ليفربول حتى نهاية الموسم
التالي

آخر الأحداث