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الدوري الإنكليزي الممتاز

كانتي يتعافى من "كوفيد-19" ويعود لتدريبات تشيلسي

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عاود لاعب الوسط الدولي الفرنسي نغولو كانتي تمارينه مع فريقه تشيلسي بعد انتهاء فترة عزله وتعافيه من فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن النادي اللندني الجمعة.

REUTERS

وسيكون بإمكان المدرب الألماني لتشيلسي توماس توخيل الاعتماد على كانتي في المباراة المقبلة للنادي اللندني ضد برنتفورد في 16 الشهر الحالي.

وكان ابن الثلاثين عاماً عاد للتو من إصابة في الكاحل قبل أن تأتي نتيجة اختبار كورونا إيجابية، ما أدى إلى ابتعاده مجدداً عن بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.

وقال تشيلسي في بيان "عاد نغولو كانتي إلى التمارين بعد انتهاء فترة العزل التي دخل فيها بسبب كوفيد-19. جاءت نتيجة لاعب الوسط الفرنسي إيجابية بكوفيد قبيل مباراتنا في دوري أبطال أوروبا على أرض يوفنتوس. لكن بعدما أنهى فترة عزله الذاتي، حصل الآن على الضوء الأخضر لمعاودة التمارين".

وأشار تشيلسي إلى أن "كانتي كان يتمرن بعيداً عن المجموعة حيث عمل على لياقته البدنية... مع هدف إعادة إدماجه (بالمجموعة) بعد فترة التوقف المخصصة للمباريات الدولية".

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