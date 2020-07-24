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كاسبر شمايكل يدافع عن دي خيا

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قال كاسبر شمايكل، حارس مرمى ليستر سيتي، إن الانتقادات الموجهة إلى نظيره الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد كانت تتبنى "رواية خطيرة".

REUTERS

وتعالت المطالب باستبعاد دي خيا بعدما تسببت أخطاؤه في خروج فريقه من الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي بعد الهزيمة أمام تشيلسي الأسبوع الحالي.

وقبل المواجهة الحاسمة لليستر ضد يونايتد يوم الأحد قال شمايكل إن تغطية وسائل الإعلام لأداء دي خيا مع يونايتد تمنح المشاهدين الانطباع أن الحارس الإسباني دائم الأخطاء.  

وأضاف: "هذه رواية خطيرة لأن فجأة يزيد زخمها أشعر بما يمر به لأنه كان مذهلاً لعدة سنوات وكل حارس مرمى يمر بفترات (يتراجع فيها مستواه)".  

وأردف قائلاً: "هناك الكثير من الضغط أيضاً فيما يتعلق بأن هناك حارسا إنكليزياً (هندرسون) يبرز نجمه وسواء أعجبكم أم لا ففي هذا البلد عندما يكون هناك حارس إنكليزي فهذا يعني الكثير ويسعى الجميع لتشجيعه".  

وتابع "أتمنى أن يتم السماح لحارس مثل هندرسون الذي يقدم موسماً مذهلاً بالتطور حقاً. أتمنى... أن يحظى بموسم آخر أو ربما اثنين في شيفيلد يونايتد واللعب بأسلوبه وعندها سيكون جاهزًا".  

وأضاف "لكن في الوقت الحالي ما زال دي خيا حارساً مميزاً. إنه مركز منعزل وهذه هي الهوامش التي تظهر خلالها... ببساطة لا يمكنك ارتكاب أي خطأ لأنك ستُعاقب". 

كاسبر شمايكل الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ليستر سيتي ديفيد دي خيا
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