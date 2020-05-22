قناعة انكليزية راسخة بإمكانية استئناف الموسم

وعادت الأندية الى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة ولكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، فيما تأمل الرابطة استكمال المباريات الـ92 المتبقية في 12 أو 19 حزيران/يونيو.

خضع لاعبو ومدربو وموظفو الدوري الممتاز لفحوصات "كوفيد-19" حيث أتت نتائج ستة أفراد إيجابية بمن فيهم مدافع واتفورد أدريان ماريابا.

وقال ماسترز لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إننا "قمنا بالخطوة الأولى. إنه أمر عظيم للجميع، بمن فيهم للجماهير، أن نرى لاعبينا يعودون الى التمارين".

وتابع ماسترز "نحن واثقون بأقصى قدر ممكن" أن الأندية قادرة على استئناف المباريات في حزيران/يونيو من دون تحديد أي موعد، مشيرا الى انه تحتم على الرابطة أن تكون "مرنة".

وفي الوقت الذي تخطو فيه البريميرليغ خطوات صغيرة لتسير على خطى البوندسليغا ومعاودة نشاطها، وضعت كل من فرنسا، اسكتلندا وهولندا حدا لبطولاتها بسبب الجائحة، فيما أقر ماسترز بالحاجة إلى "خطط الطوارئ".

وعارض كل من قائد واتفورد تروي ديني والفرنسي نغولو كانتي لاعب خط وسط تشلسي العودة الى التمارين خشية من نقل العدوى الى أقاربهما.

فيما صرح وزير الثقافة أوليفر دودن أن المرحلة الثانية التي تشمل الاحتكاك خلال التمارين في الرياضات المحترفة، قد تحظى على موافقة الحكومة "في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

لكن ماستزر أكد أن الرابطة لن توافق على هذه الخطوة الا عندما تراها آمنة، معتبرا أنه "ما كنا لنتخذ الخطوة الأولى للعودة إلى التدريب لو لم نكن مقتنعين بأننا خلقنا بيئة آمنة جدا للاعبين".

وتابع "إنها الخطوة الاولى ويجب أن نكون على يقين قبل الانتقال الى مرحلة الاحتكاك في التمارين (...) لقد قمنا بكل ما في وسعنا لجعل العودة الى التمارين آمنة قدر الإمكان...علينا أن نحترم قرارات اللاعبين الذين لا يرغبون في العودة".

ستقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير بسبب الفيروس الا ان ماسترز أكد أن الرابطة ترغب في إقامة المباريات في ملاعب الاندية ولا في أماكن محايدة كما كان الاقتراح الاول، مشيرا الى "اننا نتحدث مع السلطات بشأن ذلك".

وتابع "أعتقد أنه يمكننا أن نناشد المشجعين عدم التجمع خارج ملاعب كرة القدم أو الذهاب إلى منازل الآخرين لمشاهدة المباريات في انتهاك لتوجيهات الحكومة".