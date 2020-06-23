قضية بيرنلي تتصاعد والشرطة تفتح تحقيقاً



وتسببت الواقعة، التي حدثت بعد أن جثا لاعبو الفريقين على ركبهم دعماً لحركة (بلاك لايفز ماتر) أو "حياة السود مهمة"، في استياء واسع النطاق.

وذكر بيرنلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت أنّ "المتسبب في الواقعة سيتم حرمانه من دخول النادي مدى الحياة تماشياً مع موقف النادي في عدم التسامح مطلقاً مع التمييز من أي نوع".

وقال ستيفن سميث مدير مطار بلاكبول شمال غربي مانشستر إن المطار والمجلس المحلي يقفان ضد العنصرية وإنهما شعرا بغضب شديد بسبب هذه الواقعة.

وأضاف في بيان: "الرسالة كانت مسيئة والتصرف مستهجن. قرار رفع اللافتة جاء من شركة الطيران بدون علم أو موافقة المطار أو مجلس بلاكبول، مطار بلاكبول يحقق في الأمر وسيتخذ مجلس الإدارة المزيد من الإجراءات غداً".



وقالت شرطة لانكشير في بيان إنّها تحقق في الواقعة التي حدثت في بداية انتصار مانشستر سيتي 5-صفر على ضيفه بيرنلي.

وقال مسؤول الشرطة روس بروكتر: "سنكون بعد ذلك في موقف يمكننا من إجراء تقييم لما حدث ومعرفة ما إذا كان هناك أيّ مخالفة جنائية".

وانضم الدوري الإنكليزي للاحتجاجات الدولية بعد وفاة جورج فلويد الشهر الماضي، وهو رجل أسود، إثر اعتقاله من قبل الشرطة في الولايات المتحدة.