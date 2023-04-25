قبل مباراة الموسم ...أرتيتا ينتظر "أمراً رائعاً" أمام مانشستر سيتي

ويتصدر "المدفعجية" ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن سيتي، بيد أنهم لعبوا مبارتين أكثر من حامل اللقب.

وسيكون أرسنال بحاجة ماسة لتحقيق فوزه الأول على أرض سيتي منذ 2015، لتعزيز حظوظه باحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية.

قال أرتيتا في مؤتمر صحافي الثلاثاء "ستكون ليلة صعبة وتحدياً كبيراً، لكن الفرصة رائعة بالنسبة لنا".

تابع "عرفنا منذ البداية انه إذا أردت احراز لقب الدوري، عليك ان تذهب إلى أرض توتنهام وتحقق الفوز، أن تذهب إلى ارض تشلسي وتتغلب عليهم".

أردف المساعد السابق لمدرب سيتي الحالي ومواطنه بيب غوارديولا في سيتي حيث أحرز لقب الدوري مرتين "هذا ما قمنا به والآن يتعيّن علي الذهاب إلى أرض سيتي والتغلّب عليهم. إذا أردت أن تصبح بطلاً، عليك الفوز في مباريات مماثلة".

وإلى قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا الذي لم يظهر "تحسّناً" بالتعافي من إصابة بظهره، كشف أرتيتا (41 عاماً) أن الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا الغائب عن التعادل الـخير ضد ساوثمبتون 3-3 بسبب المرض.