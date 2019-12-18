فينغر يتحدّث عن وضعية آرسنال ويعرّج على مسألة تدريب أرتيتا للمدفعجية

December 18, 2019 18:28 تحدّث آرسين فينغر عن رأيه حول وضعية آرسنال بعد إقالة أوناي إيمري وعن الأخبار التي أشارت لتعيين أرتيتا كمدرب للفريق مؤكدا دعمه القوي للنادي الذي دربه لما يُناهز العشرين عاما.