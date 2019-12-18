فينغر يتحدّث عن وضعية آرسنال ويعرّج على مسألة تدريب أرتيتا للمدفعجية December 18, 2019 18:28 تحدّث آرسين فينغر عن رأيه حول وضعية آرسنال بعد إقالة أوناي إيمري وعن الأخبار التي أشارت لتعيين أرتيتا كمدرب للفريق مؤكدا دعمه القوي للنادي الذي دربه لما يُناهز العشرين عاما. AFP آرسين فينغر آرسنال السابق أرتيتا على أعتاب تدريب آرسنال اقرأ التالي آخر الأحداث December 18, 2019 18:28 ماذا قال فينغر بشأن آرسنال وأرتيتا ؟ December 18, 2019 18:06 أرتيتا على أعتاب تدريب آرسنال December 18, 2019 15:18 فينغر لإدارة أرسنال .. " أرتيتا لا يملك الخبرة" December 18, 2019 12:28 أنباء عن بداية اجراءات انتقال مينامينو إلى ليفربول December 18, 2019 10:26 هاري كين يشيد بمورينيو ومسيرته الجديدة مع توتنهام December 17, 2019 19:45 غوارديولا يؤكد وجود اتصالات بين أرتيتا وآرسنال December 17, 2019 16:58 كاين يريد التعلم من مورينيو December 17, 2019 10:42 الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 December 16, 2019 23:08 كريستال بالاس يهدر فرصة التضييق على يونايتد December 16, 2019 22:42 أنشيلوتي يقترب من تدريب إيفرتون