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فينغر يتحدّث عن وضعية آرسنال ويعرّج على مسألة تدريب أرتيتا للمدفعجية

تحدّث آرسين فينغر عن رأيه حول وضعية آرسنال بعد إقالة أوناي إيمري وعن الأخبار التي أشارت لتعيين أرتيتا كمدرب للفريق مؤكدا دعمه القوي للنادي الذي دربه لما يُناهز العشرين عاما.

AFP


 

آرسين فينغر آرسنال
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