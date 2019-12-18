فينغر لإدارة أرسنال .. " أرتيتا لا يملك الخبرة"

ويتصدر أرتيتا قائد أرسنال السابق، مساعد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المرشحين لخلافة مواطنه أوناي إيمري في تدريب النادي اللندني بعد نشر تقارير صحفية صوراً لفيناي فينكاتيشام الرئيس التنفيذي لأرسنال خارج منزل المدرب البالغ عمره 37 عاماً في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

ويتولى السويدي فريدي ليونغبيرغ، أحد لاعبي فينغر السابقين أيضاً، تدريب أرسنال مؤقتاً لكن يبدو أنه غير مرشح لقيادة الفريق بشكل دائم.

وقال فينغر "أنا مشجع لأرسنال وأساند المدرب الحالي ليونغبيرغ. عندما يتولى أرتيتا المسؤولية سأسانده".

لكن المدرب الفرنسي، قال إن المدربين يتمتعان بالكثير من الإيجابيات.

وأضاف "أرتيتا ذكي ويملك الشغف والمعرفة لكن ليونغبيرغ يتمتع بنفس المواصفات أيضاً"، أثق في أن أرتيتا. يملك مستقبلاً رائعاً حقاً. بالتأكيد تعلم الكثير من عمله كمساعد مدرب لكن سيتعين عليه التعامل مع حقيقة عدم امتلاك الخبرة في هذا المستوى من التدريب وينبغي أن تتم إحاطته بفريق عمل جيد".

وأردف المدرب الفرنسي "عندما رحلت عن النادي كان الوضع المالي قوي للغاية وتم شراء العديد من اللاعبين لم ينجحوا في تقديم المتوقع منهم. أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالوقت. التغيير يمكن أن يصبح فعالا وسريعاً للغاية في حال اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بتعاقدات اللاعبين. نحن نتحدث عن نجاح ليفربول. بالطبع لديهم مدرب رائع لكن خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة تعاقدوا مع لاعبين مناسبين".

