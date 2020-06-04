العربية
English
الدوري الألماني
الدوري الإنكليزي الممتاز

أنباء عن توصل تشيلسي لاتفاق لضم فيرنر

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس أن تشيلسي رابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم يقترب من التعاقد مع مهاجم لايبزيغ ومنتخب ألمانيا تيمو فيرنر.

Reuters

وفي الوقت الذي كان فيه ليفربول، متصدر الدوري الممتاز، في طليعة الفرق المرشحة للتعاقد مع الدولي الألماني الواعد (24 عاماً)، بات النادي اللندني الأقرب إلى دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 60 مليون يورو.

وفي حال تمت الصفقة، ستكون بمثابة ضربة جيدة للنادي اللندني قبل انتهاء فترة تفعيل الشرط الجزائي المحددة في 15 حزيران/يونيو الحالي، أي قبل يومين من استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في 17 منه.

وسجل فيرنر 31 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 25 في 29 مباراة في البوندسليغا.

وسبق لتشيلسي الإعلان عن تعاقده مع لاعب وسط أياكس أمستردام الدولي المغربي حكيم زياش.

السابق آخر أخبار عودة الدوري الإنكليز
اقرأ
آخر أخبار عودة الدوري الإنكليزي الممتاز
التالي

آخر الأحداث