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فيرغوسون ينتقد قرار ترك كريستيانو رونالدو على دكة الاحتياط

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قال أليكس فيرغوسون مدرب مانشستر يونايتد السابق إن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يلعب أساسيا في التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلا من المشاركة بديلا في الشوط الثاني.

AFP

ودفع المدرب أولي غونار سولشار برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء وكان يونايتد متقدما وقتها 1-صفر لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.  

وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيرغوسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية "حين عرف أن رونالدو لن يلعب".  

وعندما قال نورمحمدوف لفيرغوسون إن رونالدو نزل بديلا في الشوط الثاني أضاف أسطورة التدريب الاسكتلندي "أعرف بالطبع .. لكن يجب عليك دائما أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين".  

وقال رونالدو إن فيرغوسون الذي تعاقد مع اللاعب البرتغالي في سن 18 عاما من سبورتينغ لشبونة في 2003 لعب دورا كبيرا في عودته إلى أولد ترافورد.  

وسيتقابل يونايتد الذي يملك 14 نقطة من سبع مباريات في الدوري مع ليستر سيتي في 16 أكتوبر/تشرين الأول في الجولة المقبلة من المباريات بعد التوقف الدولي.  
 

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