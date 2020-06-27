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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

فيرغسون يتناسى العداء تاريخي ويهنئ ليفربول باللقب

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قال كيني دالغليش مدرب ليفربول الأسبق إنّ منافسه القديم أليكس فيرغسون المدرب الأسبق لمانشستر يونايتد بعث إليه برسالة نصية هنأه فيها على فوز ليفربول ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

Reuters


ويحظى الاسكتلنديان فيرغسون ودالغليش بشعبية هائلة في نادييهما السابقين.

وقاد فيرغسون الجهاز الفني لمانشستر يونايتد ما بين 1986 و2013 وتحت قيادته فاز الفريق بلقب الدوري الممتاز 13 مرة 

ولعب دالغليش مع ليفربول قبل توليه تدريبه وخلال وجوده مع النادي فاز بكأس أبطال أوروبا ثلاث مرات وبلقب دوري الدرجة الأولى ثماني مرات وبكأس إنكلترا مرتين.

وقال دالغليش: "اتصل (فيرغسون) بنا لتقديم التهنئة مستخدماً الطريقة الحديثة".

وأضاف دالغليش الذي يعيش أياماً سعيدة جداً بعد فوز ليفربول بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاماً: "يتذكر المرء الجيل الأكبر سناً مثل فيرغسون في مانشستر يونايتد وبرايان كيد ومايك سامربي وكلّ الجيل القديم الذي كان في كرة القدم خلال وجودنا.. وفي النهاية فإنك تبعث برسالة تهنئة تقول فيها أحسنتم صنعاً".

وأردف دالغليش قائلاً: "الأمر يستمر، هذه لفتة جميلة في ظلّ التنافس والتسابق لكنك كريم بما يكفي لتبعث برسالة تهنئة".

وتوّج ليفربول بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990 بعد هزيمة مانشستر سيتي المطارد المباشر 2-1 أمام تشيلسي يوم الخميس وهو ما وسع الفارق بين المتصدر والملاحق إلى 23 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

أليكس فيرغسون كيني دالغليش
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