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الدوري الإنكليزي الممتاز

فيرغسون وفينغر ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز

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انضم أسطورتا التدريب، السير أليكس فيرغسون وآرسين فينغر إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2023.

reuters

 وأصبح كل من فينغر وفيرغسون أول مدربين ينضمان إلى قاعة المشاهير.  

  
 

آرسين فينغر أليكس فيرغسون الدوري الإنكليزي الممتاز
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