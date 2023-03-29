فيرغسون وفينغر ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل beIN SPORTS March 29, 2023 11:13 انضم أسطورتا التدريب، السير أليكس فيرغسون وآرسين فينغر إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2023. reuters وأصبح كل من فينغر وفيرغسون أول مدربين ينضمان إلى قاعة المشاهير. آرسين فينغر أليكس فيرغسون الدوري الإنكليزي الممتاز السابق نيوكاسل يستعد لتجربة "مدرجات ا اقرأ التالي - آخر الأحداث March 29, 2023 11:13 فيرغسون وفينغر ينضمان إلى قاعة المشاهير March 28, 2023 15:19 نيوكاسل يستعد لتجربة "مدرجات الوقوف الآمنة" March 28, 2023 15:01 بورنموث يمدّد عقد حارس مرماه نيتو حتى عام 2026 March 28, 2023 14:49 إصابة إيميرسون تزيد من متاعب توتنهام March 27, 2023 21:14 كونتي يشكر كل من شاركه "الشغف" في توتنهام March 27, 2023 11:18 نادي تشلسي ينظّم إفطارا مفتوحاً في ستامفورد بريدج March 26, 2023 23:27 توتنهام يعلن انفصاله عن المدرب الإيطالي كونتي March 26, 2023 17:14 مانشستر سيتي يؤكد غياب فودن عن مباراة ليفربول March 26, 2023 12:56 وايت وتروسار يتحدثان عن عقلية الفوز في أرسنال March 24, 2023 22:14 تحقيقات بشأن إيفرتون من قبل رابطة الدوري الإنكليزي