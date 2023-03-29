فيرغسون وفينغر ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز

من قبل beIN SPORTS March 29, 2023 11:13 انضم أسطورتا التدريب، السير أليكس فيرغسون وآرسين فينغر إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2023.