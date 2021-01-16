فيرغسون مرتاح للاعتزال قبل "ظاهرة" ليفربول

قاد فيرغوسون "الشياطين الحمر" إلى 13 لقباً في الدوري خلال فترة توليه تدريبه قبل اعتزاله في 2013، ومذذاك الوقت، عجز يونايتد عن إحراز لقب الدوري وتجمد عداده عند 20 لقباً آخرها مع المدرب الاسكتلندي.

خلافاً لذلك، انتعش ليفربول مع قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب، فإحرز لقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد عام على وصافته، ثم وضع حداً لصيام دام ثلاثة عقود بتتويجه بلقب الدوري "بريميرليغ" في موسم 2019-2020.

وبرغم تربع يونايتد على الصدارة راهناً بفارق 3 نقاط عن ليفربول قبل مواجهتهما الأحد في الدوري على ملعب "انفيلد"، إلا أن فيرغوسون يرى صعوبة في إيقاف مسيرة رجال كلوب.

قال في حديث ضمن لجنة خيرية لمساعدة مرضى الخرف "هما أنجح فريقين في بريطانيا، إذا أضفتم كل ألقابهما. يونايتد ضد ليفربول هي مباراة الموسم، أنجح فريقين في البلاد".

تابع المدرب البالغ راهناً 79 عاماً والذي واجه متاعب صحية بعد اعتزاله "أشكر الله على اعتزالي، لان ليفربول كان ظاهرة في آخر موسمين".

وشارك في الحوار مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت والمدرب السابق لليفربول الاسكتلندي كيني دالغليش وناقشوا الدور الحالي لقائد ليفربول جوردان هندرسون.

وكان هندرسون (30 عاما) الذي انتُقد في بداية مسيرته مع ليفربول، قريباً من الانتقال إلى مانشستر يونايتد لولا نصائح الجهاز الطبي لفيرغوسون.

أضاف السير أليكس "كنا جاهزين لتقديم عرض لجوردان هندرسون عندما كان في سندرلاند. تحدثت إلى ستيف بروس وأحَبَّ هذا الشاب".

تابع عن اللاعب الذي كان من أركان فوز ليفربول بالدوري الموسم الماضي "قال جهازنا الطبي انه ليس سعيداً بطريقة جريه، قد يكون من نوع اللاعبين القابلين للتعرض للاصابات".

شرح "أقرُّ انه من ضمن مبادىء إدارتي ان يكون اللاعب دائماً متاحاً. إذا تعاقدت مع لاعب ولم يكن جاهزاً، فهذا مضيعة للوقت، وهذه النقطة التي أريد أن أوضحها بشأن جوردان".

أردف "أحببناه كلاعب وقد أثبت ذلك الآن، لقد كان رائعاً وكل القصص التي أخبروني بها عنه تثبت أنني افتقدت شخصاً جيداً جداً".

وفيما يتعلق بتولي واين روني تدريب ديربي كاونتي، أكد السير فيرغسون أن الفتى الذهبي سيحقق نجاحاً في عالم التدريب بالنظر إلى معلوماته عن كرة القدم وخبرته لكنه في نفس الوقت أكد على أن النتائج تحظى بالأهمية الأكبر في هذا المجال.



وأضاف فيرغسون عن روني "هو الهداف التاريخي لمنتخب انكلترا والهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وقدم مسيرة رائعة كلاعب.. أتوقع

له بداية موفقة".

وأردف المدرب الاسكتلندي المعتزل قائلاً "لكن النتائج هي الأهم في هذا المجال (التدريبي) وعلى كل من يعمل فيه تحقيق النتائج.

سيدرك هو ذلك أفضل من أي شخص آخر، قدم بداية جيدة وهو يملك معلومات وخبرة عن اللعبة وهو صاحب

حضور مميز وأتمنى له التوفيق".

وقال فيرغسون أٍيضاً "هذه خطوة كبيرة بالنسبة له وهو شاب ثري صاحب مسيرة في عالم كرة القدم وبالتالي فإنه لا يتحول للتدريب من

أجل إطعام إسرته لكنه يرغب في ذلك وهذا أمر مهم".