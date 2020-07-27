فيرتونغن يغادر توتنهام بعد ثمانية مواسم في لندن

ولم يلعب فيرتونغن (33 عاما) الأحد في آخر مباراة للنادي اللندني هذا الموسم خلال التعادل 1-1 أمام مضيفه كريستال بالاس في المرحلة الأخيرة من الدوري الانكليزي الممتاز، الذي أنهاه سبيرز في المركز السادس المؤهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

ولم يقدم النادي عرضا للبلجيكي من أجل تمديد عقده ليغادر بعد ثمانية مواسم في العاصمة الإنكليزية خاض خلالها أكثر من 300 مباراة وكان ركنا أساسيا في مركز قلب الدفاع.

وغرّد فيرتونغن الاثنين عبر حسابه على تويتر "وصل وقتي في النادي الى نهاية. إنه يوم حزين لأسباب عدة. سأفتقد رفاقي الذين أنشأت معهم صداقات هنا، العاملين الذين يساهمون في عمل النادي، اللعب في الملعب الجديد والرائع وبالطبع أنتم المشجعون".

وتابع اللاعب الذي وصل من أياكس أمستردام الهولندي عام 2012 "شكرا للدعم على مر السنوات. لقد كنتم رائعين. لقد عشنا لحظات رائعة ولكن الآن أقول الى اللقاء".

ولم يجد فيرتونغن مكانا ثابتا في التشكيلة الاساسية هذا الموسم أكان مع المدرب الأرجنتيني السابق ماوريسيو بوكيتينو أو خلفه البرتغالي جوزيه مورينيو، وقد تحدث عن رغبته بالرحيل عن النادي حيث قد تكون وجهته المقبلة اسبانيا او ايطاليا.

وخلال الفترة التي أمضاها مع توتنهام، حل فيرتونغن وصيفا في دوري أبطال أوروبا عام 2019 إثر الخسارة أمام ليفربول في النهائي ووصيفا لكأس الرابطة عام 2015 بعد الهزيمة امام تشلسي.