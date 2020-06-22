فيرتونغن باق مع توتنهام حتى نهاية الموسم

وكان عقد فيرتونغن ينتهي في 30 حزيران/يونيو، شأنه في ذلك شأن زميله الحارس الهولندي ميشال فورم الذي حذا حذوه.

كما أن بعض لاعبي توتنهام المعارين وعلى رأسهم الظهير الأيسر داني روز سيبقون في صفوف الأندية التي يلعبون فيها حالياً حتى نهاية الموسم.

وأصدر توتنهام بيانا جاء فيه: "نستطيع التأكيد ان المدافع يان فريتونغن والحارس ميشال فورم مددا عقديهما الحاليين حتى نهاية موسم 2019-2020".

وأضاف "كان عقد اللاعبين ينتهي في 30 حزيران/يونيو الحالي والتمديد يعني أنهما متاحان لكي يدافعا عن الوان الفريق حتى نهاية الموسم".

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنكليزي الممتاز متخلفا بفارق 9 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

