فولهام يهدر فرصة إنعاش آماله بالبقاء

وكان فولهام البادئ بالتسجيل عبر أولا آينا في الدقيقة 49، لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث نجح آشلي بارنز في إدراك التعادل عندما تلقى كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ولعبها على يمين حارس المرمى الفرنسي ألفونس أريولا (52).

وكان فولهام ومدربه سكوت باركر يمنيان النفس بفوز ثان على التوالي بعد الأول على إيفرتون 2-صفر الأحد، كان الثالث هذا الموسم والأول في 13 مباراة، وبالتالي تقليص الفارق إلى 4 نقاط عن نيوكاسل السابع عشر وصاحب آخر المراكز المبقية في الدوري الممتاز.

وبقي فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة بفارق ست نقاط خلف نيوكاسل، فيما صعد بيرنلي إلى المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.