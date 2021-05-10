فولهام يهبط وبيرنلي يؤمن استمراره في الدوري الممتاز

وحُسِمَت هوية الفرق الثلاثة الهابطة إلى الدرجة الأولى حيث لحق فولهام بوست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد، وكان النادي اللندني بحاجة إلى الفوز بهذه المباراة للإبقاء على آماله بخوض موسم ثان توالياً في دوري الأضواء، لاسيما أنه كان يواجه منافساً مباشراً في الصراع على تجنب الهبوط، لكنه مني بهزيمته الثامنة عشرة بعد مباراة حُسِمَت في شوطها الأول بتقدم بيرنلي عبر آشلي وستوود (35) والنيوزيلندي كريس وود (44). ضمن المرحلة 35 من المسابقة.

وبات فولهام متخلفاً في المركز الثامن عشر بفارق 10 نقاط عن ساوثمبتون السابع عشر قبل ثلاث مراحل على نهاية مشواره في الدوري، لتتأكد بالتالي عودته الى الدرجة الأولى فيما أفلت بيرنلي من الهبوط بعدما رفع رصيده الى 39 نقطة.

وتأكدت حتى الآن هوية فريقين صاعدين إلى الدوري الممتاز هما نوريتش سيتي وواتفورد، فيما يخوض كل من برنتفورد وسوانسي سيتي وبارنسلي وبورنموث ملحقاً فاصلاً لتحديد هوية الصاعد الثالث.

ويقام الملحق الفاصل بنظام نصف نهائي من مباراتي ذهاب وإياب (بورنموث-برنتفورد وبارنسلي-سوانسي سيتي) على أن يتأهل الفائزان الى النهائي الذي يقام من مباراة واحدة على ملعب "ويمبلي" في 29 الشهر الحالي لتحديد هوية الصاعد الثالث إلى "بريميرليغ".

