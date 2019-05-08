فوكس يواصل مسيرته مع ليستر لعام إضافي

وخاض الجناح النمساوي فوكس 118 مباراة منذ انضمامه لليستر قادماً من شالكه في 2015 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز في أول موسم له.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لموقع النادي: "أنا سعيد بالتوقيع على عقد جديد مع نادي ليستر لكرة القدم".

وأضاف "هذه أوقات ممتعة للجميع مع بناء ملعب جديد للتدريب وظهور بعض المواهب الشابة الرائعة.

"طموحنا هو تقديم كرة قدم جيدة ومواصلة التطور. النادي وجماهيرنا كانوا في غاية التميز معي وأريد أن أرد الجميل على قدر الإمكان.

"لا يمكنني الانتظار لرؤية ما سيجلبه الموسم المقبل لهذا النادي".

وسيرحل سيمبسون وأوكازاكي، وقد لعباً دوراً كبيراً في مسيرة ليستر نحو نيل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، عندما ينتهي عقديهما بنهاية الموسم.

وخاض الظهير سيمبسون 131 مباراة مع ليستر بينما شارك المهاجم الياباني أوكازاكي 135 مباراة وسجل 19 هدفاً.



