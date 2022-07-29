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الدوري الإنكليزي الممتاز

فودن عن هالاند: "إنّه مرعب"

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قال فيل فودين إنّ زميله في مانشستر سيتي "مرعب" أمام المرمى وأكّد أنّ المهاجم النرويجي سيتأقلم سريعاً مع الحياة في إنكلترا ويصبح عنصراً رئيسياً في تشكيلة بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

Reuters


وأظهر هالاند، الذي انضم إلى سيتي من بروسيا دورتموند في عقد مدته خمس سنوات الشهر الماضي، لمحة عن براعته أمام المرمى بلمسة رائعة في الفوز 1-صفر على بايرن ميونيخ ودياً في وقت سابق هذا الأسبوع.  

كما أنهت صفقة المهاجم البالغ عمره 22 عاماً سعي سيتي للتعاقد مع بديل لهدافه التاريخي سيرجيو أغويرو بعد انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة في صفقة مجانية العام الماضي.  

وقال فودن لشبكة سكاي سبورتس الليلة الماضية عن زميله الجديد: "إنه إضافة رائعة للفريق ويجعل الجميع يضحك وهو متواضع وهذا أمر مهم عندما تأتي إلى فريق جديد".

  وتابع: "إنّه مرعب أمام المرمى. إنه قادم إلى دوري مختلف تماماً يتميز بكرة قدم أسرع بكثير، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم لكنني متأكد من أنه لا يمكن إيقافه".  

وأضاف الدولي الإنكليزي: "إنّه يشبه إلى حدٍّ كبير أغويرو، حيث يمكنه وضع الكرة في المرمى بكافة الطرق. إذا تمكنا من التمرير له في المناطق الصحيحة فسيكون مهماً حقاً بالنسبة لنا هذا العام".  

ويبدأ سيتي، الذي يواجه ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنكليزي في مباراة درع المجتمع غدا ًالسبت، الدفاع عن لقب الدوري برحلة إلى وست هام يونايتد في السابع من الشهر المقبل. 

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