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الدوري الإنكليزي الممتاز

فرنانديش جاهز لمواجهة ليفربول

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سيكون لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديش جاهزاً لخوض مباراة القمة بين فريقه مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء، بعد ضلوعه في حادث سير صغير الإثنين.

Reuters

ولم يتعرض أحد الضالعين بالحادث لإصابات خطيرة، كما أن فرنانديش (27 عاماً) شارك في التمارين عشية المباراة المنتظرة في ملعب ليفربول أنفيلد.

وقال مدربه الألماني رالف رانغنيك في مؤتمر صحافي عشية المواجهة "من الواضح أن الحادث وقع في الطريق إلى كارينغتون (مركز التدريب)، لكن على حدّ علمي لم يصب أحد بأذى".

وأضاف "تدرب مع الفريق وكان على ما يرام. لهذا السبب اعتقد أنه سيكون جاهزا الغد".

ويتوق الطرفان للنقاط لأسباب مختلفة، ليفربول للتصدر مؤقتاً أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ويونايتد لتعزيز آماله بالمنافسة على مقعد رابع مؤهل لدوري أبطال أوروبا، علماً أن مباراة الذهاب انتهت ساحقة لليفربول 5-صفر في أولد ترافورد.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد برونو فرنانديش
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