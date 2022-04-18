فرنانديش جاهز لمواجهة ليفربول

ولم يتعرض أحد الضالعين بالحادث لإصابات خطيرة، كما أن فرنانديش (27 عاماً) شارك في التمارين عشية المباراة المنتظرة في ملعب ليفربول أنفيلد.

وقال مدربه الألماني رالف رانغنيك في مؤتمر صحافي عشية المواجهة "من الواضح أن الحادث وقع في الطريق إلى كارينغتون (مركز التدريب)، لكن على حدّ علمي لم يصب أحد بأذى".

وأضاف "تدرب مع الفريق وكان على ما يرام. لهذا السبب اعتقد أنه سيكون جاهزا الغد".

ويتوق الطرفان للنقاط لأسباب مختلفة، ليفربول للتصدر مؤقتاً أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ويونايتد لتعزيز آماله بالمنافسة على مقعد رابع مؤهل لدوري أبطال أوروبا، علماً أن مباراة الذهاب انتهت ساحقة لليفربول 5-صفر في أولد ترافورد.

