فرق الدوري الإنكليزي تدخل فترة المباريات المضغوطة

اختبار صعب لليفربول

ويحل ليفربول المنتشي بفوز معنوي هائل 2-1 على توتنهام أحد أبرز منافسيه على اللقب هذا الموسم أقله في النصف الاول من الدوري المحلي، ضيفاً على كريستال بالاس الذي انتزع تعادلا ثمينا بدوره من وست هام المرحلة الماضية.

وغالبا ما يقدم كريستال بالاس أفضل عروضه في مواجهة الفرق القوية وخير دليل على ذلك عودته من ملعب اولدترافورد الخاص بنادي مانشستر يونايتد بفوز لافت 3-1 في الجولة الافتتاحية هذا الموسم. كما أن الفريق اللندني لم يخسر في اخر ثلاث مباريات بالفوز على وست بروميتش البيون 5-1 والتعادل مع توتنهام ووست هام بنتيجة واحدة 1-1.

وإذا كان ليفربول سيدا مطلقا على أرضه منذ أكثر من 3 سنوات حيث لم يخسر في 66 مباراة تواليا على "انفيلد"، فانه حصد 7 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة خارج ملعبه هذا الموسم ومني بخسارته الوحيدة هذا الموسم وكانت مذلة امام استون فيلا 2-7 في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

واعترف ظهير أيسر ليفربول الاسكتلندي آندي روبرتسون بأن مهمة فريقه بالدفاع عن اللقب لن تكون سهلة هذا الموسم خلافا للموسم الماضي عندما تقدم بفارق شاسع عن اقرب منافسيه، بقوله "الصراع على اللقب محتدم جدا هذا الموسم واعتقد بانه لن يحسم الا في الامتار الاخيرة".

وأضاف "حققنا فوزاً معنوياً كبيراً على توتنهام ويتعين علينا أن نبني عليه للاستمرار على الطريق الصحيح".

وفي ظل الإصابات الكثيرة التي طالت الفريق الأحمر لا سيما في خط الدفاع، من المتوقع ان يخوض مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب مباراة بالاس بتشكيلة مماثلة لتلك التي لعبت ضد توتنهام، علماً بانه لم يقم باي تبديل في المباراة الاخيرة.

وكان ليفربول حقق الثنائية ضد كريستال بالاس بفوزه 2-1 في لندن و4-صفر على ملعبه في حزيران/يونيو بعد استئناف اللعب إثر توقف سببته جائحة كوفيد-19.

في المقابل، سيفتقد كريستال بالاس إلى خدمات مهاجمه البلجيكي كريستيان بنتيكي الذي دافع عن ألوان ليفربول سابقا، لطرده في المباراة الاخيرة نتيجة حصوله على بطاقتين صفراوين.

مواجهة توتنهام وليستر

وتبرز مباراة توتنهام الثاني وليستر الرابع وبطل عام 2016 حيث لا تفصل سوى نقطة واحدة بينهما.

وقدم ليستر سيتي أفضل عروضه خارج ملعبه هذا الموسم بفوزه في خمس من اصل ست مباريات، معتمدا على الهجمات المرتدة بقيادة هدافه جايمي فاردي صاحب 10 اهداف هذا الموسم، لكنه في المقابل خسر أربع مباريات على ارضه هذا الموسم، آخرها كان سقوطه أمام ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، وهو مجموع ما خسره طوال الموسم الماضي.

في المقابل، يتعين على توتنهام استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة في آخر جولتين.

يونايتد لمتابعة النتائج الإيجابية

ويأمل مانشستر يونايتد مواصلة نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة بعد أن جمع 16 نقطة من أصل 18 ممكنة في آخر ست مباريات، عندما يستضيف جاره ليدز يونايتد المتقلب المستوى.

وعاد الشياطين الحمر بفوز ثمين من أرض شيفيلد يونايتد 3-2 الخميس ويحتل الفريق المركز السادس مع 23 نقطة ومباراة مؤجلة ضد بيرنلي.

إيفرتون المتألق يستضيف أرسنال

وسيحاول إيفرتون بدوره مواصلة نتائجه الإيجابية في الآونة الاخيرة عندما يستقبل أرسنال الجريح.

وكان ايفرتون فاز على تشيلسي 1-صفر وليستر سيتي 2-صفر في آخر مباراتين له، وسيعول مرة جديدة على ثنائي خط المقدمة دومينيك كالفرت لوين متصدر ترتيب الهدافين مع 11 هدفا والبرازيلي ريتشارليسون.

في المقابل، لم يفز ارسنال في اي من مبارياته الست الاخيرة، وقد تعرض خلالها لأربع هزائم ما جعله يحتل المركز الخامس عشر. ويعود الفوز الأخير للمدفعجية الى الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عندما تغلبوا على مانشستر يونايتد 1-صفر بركلة جزاء سجلها مهاجمهم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ.