فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانكليزي

ولعب فان دايك (27 عاما) دوار رئيسياً بقيادة ليفربول للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وتم اختيار اللاعب الهولندي في الحفل الخاص للمسابقة ليلة الأحد.

وقال فان دايك: "من الصعب إيجاد الكلمات.. أعتقد هذا أكبر شرف يستطيع أن يناله لاعب بالفوز بجائزة أفضل لاعب بالتصويت من قبل لاعبين تلعب ضدهم كل أسبوع. هذا مميز. انا فخور جدا وفخور بهذا".

وكان لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ المنافس الرئيسي لفان دايك على الجائزة، دون ان ينجح في الظفر بها، لكنه توج أفضل لاعب شاب في البطولة.

كما تنافس مع فان دايك كل من سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي وساديو ماني من ليفربول وادين هازار لاعب تشيلسي.

ومنذ مارس 2018، لم ينجح اي لاعب في مراوغة الصخرة فان دايك طيلة 45 مباراة خاضها سويا مع ساوثمبتون وليفربول في الدوري الإنكليزي.

وسجل فان دايك 3 اهداف هذا الموسم وصنع هدفين كما ساهم بقيادة فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يواجه برشلونة.

وبات فان دايك ثاني مدافع يتوج بالجائزة منذ عام 2005 بعد جون تيري مدافع تشيلسي وسادس مدافع في تاريخ المسابقة. كما انها المرة الثامنة التي يتوج فيها لاعب من ليفربول بالجائزة وهو ثاني أفضل سجل بعد مانشستر يونايتد (11 تتويجاً).

وكان فان دايك انتقل من ساوثمبتون إلى ليفربول في يناير 2018 بصفقة قياسية للاعب في مركزه بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح يهنئ فان دايك عبر تويتر

Congrats big man.

Well deserved!

PFA player of the year 💪🏼 pic.twitter.com/qdCzpXuSRz — Mohamed Salah (@MoSalah) April 28, 2019