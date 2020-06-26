فان دايك يتباهى بلقب ليفربول وهندرسون يركّز على كلوب

وفاز تشيلسي 2-1 على ضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لتبدأ احتفالات ليفربول الرسمية بعدما ابتعد بالصدارة بفارق 23 نقطة.



وصرّح الهولندي فان دايك، وهو أحد أبرز عوامل نجاح ليفربول على مدار 12 شهراً الماضية: "من المذهل أن أكون جزءاً من هذه المجموعة، في الموسم الماضي فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا وهذا العام، خاصة في الدوري الممتاز، انتقلنا إلى درجة أخرى، كنا محافظين على مستوانا ونقوم بعمل جيد".



وأضاف: "هذا شعور مذهل، من لحظة انضمامي ونحن متحدون والجميع جزء من ذلك بدءاً من العاملين في ميلوود (مركز تدريب ليفربول) واستاد أنفيلد واللاعبين بالتأكيد".



وتابع: "كلنا نريد الأمر ذاته، خارج الملعب نحن مرتبطون سوياً وهذا أمر مذهل".



وقال القائد جوردان هندرسون إنّ كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق ساعد النادي على إنهاء انتظار 30 عاماً للقبه 19 في الدوري.



وأضاف: "منذ اليوم الأول جاء (كلوب) وقام بتغيير كلّ شيء والجميع تبعوه وكان أمراً استثنائياً ورحلة مذهلة، ما تراه هو ما تحصل عليه سواء كان في مؤتمراته الصحفية أو جلوسه على مقاعد البدلاء".



وتابع: "بالتأكيد يملك المزيد على الجانب الشخصي مع اللاعبين لكنه يملك التوازن فيما يخص علاقته باللاعبين وكونه صديقاً لهم وأيضاً لا يرحم في أوقات أخرى".



واختتم هندرسون حديثه قائلاً: "إنه قائد رائع وإنسان مذهل ونحن نثق فيه".

