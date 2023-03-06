فان دايك متحمّس لإظهار ليفربول وجهه الجديد

وتناوب كل من القادمين الجديدين الهولندي كودي خاكبو والأوروغوياني داروين نونييس، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح، على تسجيل ثنائية في ملعب أنفيلد، فيما أضاف المهاجم البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو السابع.

أصبح صلاح أفضل هداف في تاريخ ليفربول في الدوري، سجّل نونييس هدفه الرابع عشر هذا الموسم، فيما رفع خاكبو رصيده إلى أربعة أهداف منذ قدومه أخيراً من أيندهوفن.

وأشاد فان دايك بزملائه المهاجمين "العالميين"، واصفاً هدف خاكبو الأول بـ"الرائع".

قال المدافع الدولي العملاق: "بالطبع كان وقتاً صعباً للقدوم إلى أي ناد، في الشتاء، لكنه يتأقلم بشكل جيد جداً". تابع "من الواضح انه يتعلم من الأفضل، كل يوم مع بوبي فيرمينو. عليه أن يتابع، يكتسب الثقة ويؤمن بنفسه".

أردف "أعتقد انه سيكون جيداً لهذا النادي، وقد ذكرت هذا الأمر سابقاً. داروين يدبّ الرعب دوماً بسرعته، شغفه وأيضاً بنوعيته".

وكان المصري صلاح نجم المباراة دون منازع بأهدافه وتمريراته الحاسمة، رافعاً رصيده إلى 129 هدفاً مع الفريق "الأحمر" في الدوري، ليصبح الأفضل في تاريخه.

وفيما ألحق ليفربول خسارة تاريخية بيونايتد، إلا أنه لا يزال في مرحلة تضميد جراح بداية موسمه المخيبة.

يحتل لاعبو المدرب الألماني يورغن كلوب المركز الخامس راهناً، بفارق ثلاث نقاط وراء توتنهام اللندني ومباراة أقل في رصيده.

تابع قائد منتخب هولندا: "لا يجب أن نبالغ في التفاؤل، ولدينا الكثير من المباريات لنحقق مبتغانا. وفي هذه الحالة (التأهل) إلى دوري أبطال أوروبا، وهذا ما يجب أن نركّز عليه".

أضاف "لا يجب أن نقارب هذا النهار كأي يوم آخر. فزنا 7-0 في موسم صعب. يجب أن ننهض ونستمتع قليلاً".