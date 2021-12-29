فان دايك "على ليفربول أن يتطور قبل مواجهة تشيلسي"

ولم يقف فان دايك خلف الأعذار من أجل تبرير الخسارة الثانية للـ "ريدز" هذا الموسم، على الرغم من أن هدف الفريق الفائز الذي سجله أديمولا لوكمان جاء من التسديدة الوحيدة على مرمى ليفربول، في حين أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء في الشوط الأوّل.

ويأمل ليفربول الذي فشل في هز شباك منافسيه للمرة الاولى في 29 مباراة محلية، أن يعود إلى الانتصارات وإلى سباق الفوز باللقب عندما يحلّ ضيفاً على تشيلسي الأحد في إطار منافسات المرحلة 21.

ورأى فان دايك أن على اللاعبين تمحّص جيداً أسباب الخسارة أمام فريق كان تعرض لخسارة مذلة أمام حامل اللقب والمتصدر مانشستر سيتي 3-6 في المرحلة السابقة.

"على الجميع التطور"

قال المدافع الهولندي لمنصة "أمازون برايم": "على الجميع أن ينظروا إلى المرآة والتطور"، مؤكداً في الوقت ذاته أن كلمة استسلام ليست في قاموس ليفربول، خصوصاً أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تطرأ في سباق تتويج بطل الدوري الممتاز.

وشدد على أن الدوري ما زال طويلاً، قائلاً "ما زلنا في كانون الأوّل/ديسمبر. الموسم ما زال طويلاً" و"لقد رأيتم ذلك مع الـ +كوفيد-19+ والاصابات.. الكثير من الأمور يمكن أن تتبدّل".

وأردف "ليس هناك أي جدوى من مراقبة (مانشستر) سيتي أو تشلسي أو الأندية الأخرى حولنا. علينا أن ننظر إلى أدائنا اليوم وأن نتطور".

وسيكون على ليفربول أن يخوض استحقاقاته المقبلة من دون العديد من نجومه وعلى رأسهم صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين سيلتحقان بمنتخبيهما لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة من 9 كانون الثاني/يناير حتّى 6 شباط/فبراير المقبلين في الكاميرون.

