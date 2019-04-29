فان دايك...الجائزة الأكثر عدلاً للاعب الأكثر تكاملاً وقصة مؤثرة في مسيرته

هُمام كدر

ويصوت جميع اللاعبين المنضوين تحت لواء رابطة المحترفين لأفضل لاعب من وجهة نظرهم، ومن هنا تكمن أهمية هذه الجائزة المرموقة لكونها تأتي بتصويت من منافسين يواجههم اللاعب الفائز بها أسبوعياً.

فان دايك -الفائز رقم 46 بالجائزة-، فرض نفسه بقوة بالمستويات التي قدمها مع ليفربول في موسمه الثاني، حتى لو لم يتوج فريقه ببطولة الدوري، مثلما حدث مع محمد صلاح الموسم الماضي ما يؤكد أن الجائزة تعطى بنسبة 100% على الأداء الفردي ويحسم فيها الكثير من الجدل الحاصل في جوائز أخرى مثل جائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان اعتماد ليفربول كبيراً على فان دايك، فهو حجر أساس في الريدز هذا الموسم، إذ يُعد أحد ثلاثة لاعبين ف في تشكيلة كلوب يشاركون ضمن مباريات الدوري الممتاز الـ 36 هذا الموسم، إلى جانب أليسون ومحمد صلاح.

وفي المباريات التي لعب بها فان دايك انتهت 19 مباراة بشباك نظيفة لليفربول (بالتساوي مع زميله أندرو روبرتسون وحارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون).

وفي الحديث عن ليفربول أيضاً يحسب للمدرب يورغن كلوب بقاء الجائزة في خزائن النادي الأحمر بعد فوز صلاح فيها الموسم الماضي، كما أنه ثامن لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز.

وسادس مدافع يظفر بها، والأول بعد جون تيري عن موسم 2004-2005 عندما قاد هذا الأخير تشيلسي للظفر باللقب.

كما أن هولندا عليها أن تشكر ليفربول وكلوب وربما شدة المنافسة في الدوري الإنكليزي لأنها رفعت كثيراً من مستوى الهولندي الذي أصبح رابع لاعب من الأراضي المنخفضة ينال الجائزة بعد دينيس بيركامب في 1997-1998، ورود فان نيستلروي 2001- 2002 وروبن فان بيرسي في 2011-2012.

إحصائية لا تصدق

ربما هذه الإحصائية كافية لتقنع أي لاعب بالتصويت لفان دايك إذ أن قلب ليفربول النابض، لم ينجح في مراوغته أي منافس خلال المباريات التي لعبها هذا الموسم، كما أن هذا السجل المبهر يعود إلى آذار/ مارس الماضي أي اللاعب يكمل مباراته الـ45 بدون أن يعبره أي لاعب.

إضافة إلى ذلك، يعتبر اللاعب الأنجح في الصراعات الثنائية، إذ حقق نسبة 77% في أكثر من 100 صراع ثنائي، كما أنه يملك أفضل نسبة نجاح في الصراعات الهوائية 76.2 % في أكثر من 150 صراع هوائي خاضه مع 38 لاعب هذا الموسم.

قصة مؤثرة

في صدر هذا اللاعب قصة تركت تأثيراً بالغاً في مسيرته وهي على الرغم من قساوتها إلا أنها قد تكون الحافز الأكبر لدعمه، فقد نشرت صحيفة ميرور الإنكليزية نشرت تقريراً الضيف الماضي، بعنوان من غسيل الأطباق إلى أغلى المدافعين في العالم، مشيرةً إلى أن فان دايك حين كان بعمر الـ16 كان يعمل في مطعم بمدينة بريدا حيث حاول المسؤولون عن هذا المطعم إقناعه بنسيان حياته المهنية في كرة القدم التي بدأها في أكاديمية فيلم 2.

لكن فان دايك هو من ضحك أخيراً، حيال أولئك الذين شككوا بموهبته بالأخص والده الذي لطالما حثه على غسل المزيد من الأطباق والتوقف عن محاولة الارتقاء ليصبح لاعباً محترفاً.

يذكر أن مسؤول المطعم لا يزال يحتفظ برقم "العامل" فيرجيل الذي كان الأخير قد أبقاه في دفتر العمال المؤقتين في حال احتاج مسؤولي المطعم لخدماته، ويقول صاحب المطعم إنه يحاول الاتصال به لتهنئته على ما وصل إليه من مستويات.

قصة فان دايك لم تنتهِ هنا، فاللاعب حين سُئِل قبل سنوات لماذا يضع اسمه الأول على قميصه "فيرجيل" ولا يضع فان دايك أكد أن والده انفصل عن والدته وهو في عمر الـ12، لذلك يشعر أن والدته هيلين هي من لها اليد العليا في تربيته ويقول عنها "كان لديها وظيفة بدوام كامل وثلاثة أطفال للرعاية، لذلك لم يكن لديها دقيقة واحدة لنفسها".

ويؤكد فيرجيل بأن والده رون تزوج مرة أخرى ورغم أنه كان رجلاً صالحاً إلا أن زوجته الجديدة كانت متسلطة وبالتالي لم ير أطفاله كثيراً.