فاردي لا يستبعد فكرة العودة إلى منتخب الأسود الثلاثة

ويتصدر فاردي، الذي اعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد كأس العالم 2018، قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على أستون فيلا مساء يوم الاثنين.

وفي ظل استمرار تعافي كاين مهاجم توتنهام هوتسبير من جراحة في عضلات الفخذ الخلفية، خضع لها في كانون الثاني/يناير، وغياب راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الظهر، رشّح البعض فاردي للمشاركة في بطولة أوروبا في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وقال فاردي الذي سجل سبعة أهداف في 26 مباراة مع إنكلترا لشبكة سكاي سبورتس "من يعلم؟ غاريث وأنا اتفقنا على ترك الباب مفتوح لأي سبب يحدث، وبعد ذلك سنجلس معا ونناقش الأمر (إذا كانت هناك حاجة)".

وأضاف "لم يحدث أي نقاش أو شيء من هذا القبيل، يغيب الزميلان (كاين وراشفورد) بسبب الإصابة لكن هما في طريقهما للعودة في الوقت المناسب. لذا الوقت فقط سيحسم الأمر".

وأكد ساوثغيت الأسبوع الماضي أن كاين، الذي عاد إلى المران يوم الاثنين، وراشفورد يسيران في طريق التعافي لكنه لم يستبعد ضم فاردي. ورغم ذلك اعترف فاردي أن الغياب عن تشكيلة إنكلترا ساعده وقال "لن أكذب، فقد أصبحت أحصل على المزيد من أيام الأجازة في فترة التوقف لخوض مباريات دولية، لذا بات بوسعي الابتعاد التام لفترة عن كرة القدم وهذا صب في مصلحتي".



