فابينيو ينضم إلى لائحة المصابين في ليفربول

وقال مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراته المنتظرة: "(فابينيو) لن يكون متوفراً"، مشيراً إلى أنّه: "يعاني مجدداً من إصابة عضلية صغيرة، لذا سيكون خارج تشكيلة هذه المباراة".

وتحوم الشكوك حول مشاركة ابن الـ27 عاماً أمام لايبزيغ الألماني الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة.

وضمن السياق ذاته، أكّد كلوب أنّ مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من إصابة في الركبة تعرض لها في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

وانتكست آمال ليفربول بالدفاع عن لقبه بطلاً في ظلّ تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ومعاناته من الناحية الدفاعية بعد إصابة قلبي الدفاع الأساسيين الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز، إضافة إلى جويل ماتيب ما دفع كلوب بالاستعانة بلاعبي الوسط فابينيو والقائد جوردان هندرسون في الدفاع لسد الثغرات.

ومن المرجح أن يحصل الوافدان الجديدان التركي أوزان كاباك القادم على سبيل الإعارة من شالكه الألماني وبن ديفيس على فرصتهما في مباراة مصيرية على المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وكان فابينيو لعب دوراً مهماً في فوز ليفربول بلقب الدوري بعد 30 عاما من العجاف.

