غياب محتمل لبوغبا عن مواجهة أرسنال

وعاد بوغبا للتشكيلة الأساسية خلال الفوز بركلات الترجيح في كأس الرابطة يوم الأربعاء لكن عاودته الآلام بعد الغياب لنحو شهر.

وأشار سولشار في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة قائلاً: "أنهى بوغبا المباراة بكدمة في الكاحل وتعرض لتورم كبير لذا كان من الأفضل أن يغيب عن المران. توجد شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".

كما أكد سولشار أن ثنائي الهجوم أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد لن يشارك على الأرجح في لقاء الاثنين بينما عاد الظهير الأيسر لوك شو للتدريبات الجماعية.

وأضاف: "لن أخاطر بمشاركة راشفورد ومارسيال وهذا جزء من اللعبة. نعتمد على اللاعبين المتاحين فقط".

وتابع: "عاد لوك شو للمران اليوم وسنراقب حالته في اليومين المقبلين".





