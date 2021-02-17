غياب بوغبا عن صفوف يونايتد يتواصل



وقال سولشار إن بوغبا "بدأ علاجه، وذلك سيستمر بضعة أسابيع أخرى. لن يلعب في شباط/فبراير، هذا أمر مؤكد".

وخرج الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً في الدقيقة 39 خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إيفرتون 3-3 في 6 شباط/فبراير، بعد أيام فقط من اختياره أفضل لاعب في النادي لشهر كانون الثاني/يناير.

وأضاف "سننتظر بضعة أسابيع أخرى قبل رؤية بول (بوغبا)، هذا مؤكد".

وجاء حديث النرويجي في مؤتمر صحفي عشية مباراة الذهاب لفريقه في دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ضد ريال سوسيداد الإسباني الخميس والتي ستقام في تورينو الإيطالية جراء القيود المفروضة على السفر من السلطات الإسبانية لمواجهة انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وفي ما يتعلق بمواجهة الفريق الباسكي، أشار سولشار إلى أن مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني ولاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك لن يكونا ضمن التشكيلة.

وقال "فان دي بيك وإدينسون مصابان للأسف، إصابتهما في العضلات، لذلك لن يسافرا مع الفريق".

وتبقى مشاركة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال ولاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي غير مؤكدة، بحسب سولشار الذي شكك في أنهما "سيكونان لائقين بدرجة كافية"، وأنهما سيخضعان للاختبار صباح يوم المباراة.