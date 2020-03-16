غوندوغان يكشف بعض الأسرار ويختار أفضل ثلاثة لاعبين في العالم

وسط عزل العديد من لاعبي كرة القدم عن العالم الخارجي إثر المخاوف من فيروس كورونا قرّر الألماني غوندوغان الإجابة على أهم الأسئلة التي وجهت له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الإثنين.

وردّاً على الأسئلة التي جاءت بعد كتابة هاشتاغ اسأل إلكاي كان هناك بعض الإجابات الصريحة والبعض الذي حمل طابع المراوغة.

ونورد في الأسطر التالية أهم الأسئلة التي طرحت على نجم مانشستر سيتي الإنكليزي وإجاباته عليها.

ملهمك في الطفولة؟

أول قميص ارتديته كان لروبرتو باجيو لكنني بالتأكيد أعجبت بلاعبين عالميين مثل زيدان وكاكا.

كيف كانت فترة عملك مع أرتيتا؟

كانت علاقتنا جيدة جداً في مانشستر سيتي، هو مدرب ودود ويعمل باهتمام وجد.

لاعبك المفضل في الدوري الممتاز عبر التاريخ؟

عندما كنت طفلاً استمتعت بمشاهدة لعب تيري هنري.

أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بالوقت الحالي؟

أولاً: ليونيل ميسي.

ثانياً: كيفن دي بروين.

ثالثاً: كيليان مبابي.

ورفض غوندوغان التنبؤ بمستقبل مواطنه سانيه في الموسم المقبل وكذلك اعتبر تير شتيغن ونوير من بين أفضل الحراس في العالم مفضلاً عدم الإجابة عن الأفضل بينهما، كما اعترف بوجود مجموعة على واتساب تجمع لاعبي مانشستر سيتي مؤكداً أن الأحاديث فيها لا تقتصر على الرياضة فقط.