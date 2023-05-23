غوندوغان يحضّ مانشستر سيتي على تحقيق حلم الثلاثية

تُوج سيتي بلقب "بريميرليغ" للمرة الخامسة في ستة مواسم السبت، عندما سقط آرسنال الثاني أمام نوتنغهام فوريست.

واحتفل فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا باللقب الأحد بُعيد فوزه على تشلسي 1-0، قبل ان يرفع قائد الفريق غوندوغان الكأس.

وبعد ضمانهم اللقب للعام الثالث توالياً، تتجه أنظار سيتي إلى تكرار إنجاز جاره يونايتد الذي أحرز ثلاثية الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي في موسم 1998-99.

وقال "لم نخسر أي مباراة منذ أسابيع وهذا هو المعيار الذي يجب أن نضعه لأنفسنا".

وتابع "نحن لا نفعل شيئاً مختلفاً - نفعل نفس الأشياء التي فعلناها في الأسابيع القليلة الماضية ونأمل أن تكون نهاية خاصة حقًا للموسم.

وأردف الألماني "أنا أحب النادي وأن أكون جزءاً من هذا الفريق المذهل. من الواضح أننا نريد إنهاء الموسم بلقبين آخرين. لدينا نهائيان آخران كبيران، وستكون آخر مباراتين من الدوري الإنكليزي الممتاز استعداداً لذلك. لا نريد أن نتخلى عن أي شيء. أود رفع لقبين آخرين".

ويقف أمام حلم سيتي بإحراز الثلاثية كل من مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي على ملعب ويمبلي في 3 حزيران/يونيو المقبل، وإنتر الإيطالي في نهائي دوري الأبطال في إسطنبول بعدها بسبعة أيام.

دي بروين يثق بقدرات مانشستر سيتي

من جهته، أبدى لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، الذي حصد لقب الدوري خمس مرات على غرار غوندوغان، ثقته بأنّ سيتي يمكن أن يفعل شيئاً "مميزاً" في نهاية موسم مظفّر.

وقال دي بروين "نحب الفوز، ولا نشعر بالملل منه أبداً. لقد فزنا كثيراً في الماضي، لكننا نريد الفوز مرارًا وتكرارًا".

وأضاف البلجيكي "نحن نواصل العمل. سوف نستمتع بالمباريات ضد برايتون وبرنتفورد ونستعد لمانشستر يونايتد وإنتر ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز.

وتابع "الكل يريدها. نعلم أننا بحاجة للفوز بمباراتين، لكنهما مباراتان صعبتان، ونحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا بأفضل شكل ممكن ونأمل أن نتمكن من الفوز بها".