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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا يقدّم اعتذاراً علنياً لجيرارد

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قدّم المدرّب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي جوسيب غوارديولا اعتذاراً علنياً إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد الثلاثاء، حيال التعليقات التي صدرت في أعقاب اتهام "سيتيزنس" بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية من قبل الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

وقد يواجه سيتي عقوبة حسم نقاط من رصيده أو حتى الهبوط من البريميرليغ في حال ثبتت إدانته من قبل لجنة مستقلة بارتكاب الانتهاكات المزعومة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وفي العام 2014 وفي المرحلة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، انزلق جيرارد على ملعب "أنفيلد" في لقطة أيقونية استغلها حينها المهاجم السنغالي ديمبا با، ليخسر ليفربول 2-صفر، ما فتح الباب أمام سيتي للفوز باللقب، قبل عامين من وصول غوارديولا.

وقال الإسباني في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان الاتهامات "لا أعرف ما إذا كنا مسؤولين عن انزلاق ستيفن جيرارد".

ورغم ذلك، قال غوارديولا إنه منذ ذلك الحين كان على اتصال بمدرب أستون فيلا السابق لتقديم اعتذاره.

ويُعتبر جيرارد من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول رغم فشله في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال غوارديولا "أعتذر لستيفن جيرارد عن تعليقاتي غير الضرورية والغبية التي قلتها عنه في المرة الماضية".

وأضاف "إنه يعرف مدى إعجابي به لما فعله في البلد الذي أعيش فيه. لقد دافعت عن فريقي لكنني لم أمثل فريقي جيداً بتعليقاتي الغبية. أشعر بالخجل".
وتابع "لقد اعتذرت له بشكل خاص ولكن، مثل التعليق العلني، يجب أن يكون اعتذاري علنياً أيضاً".
 

ستيفن جيرارد جوسيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز
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