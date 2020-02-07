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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا يعلّق على أنباء اقتراب ميسي من مانشستر سيتي

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لم يتجاهل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الأنباء التي تحدثت عن اقتراب فريقه من ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فجاء رده حاسماً.

AFP

نفى غوارديولا اليوم الجمعة الأنباء التي أشارت إلى اقتراب ميسي لاعب برشلونة الإسباني من الانضمام إلى مانشستر سيتي الصيف المقبل.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرها حساب مانشستر سيتي الرسمي عبر تويتر على الإنترنت: "ميسي هو لاعب في برشلونة، هو سيبقى هناك، هذه أمنيتي".

وتداولت الكثير من الصحف الإنكليزية خلال اليومين الماضيين أخباراً مفادها أنّ مانشستر سيتي صاحب الحظ الأوفر في التوقيع مع الأسطورة الأرجنتينية عقب الخلافات التي دارت بين الأخير والفرنسي أبيدال المدير الرياضي في برشلونة.

ووجّه أبيدال اللوم لبعض لاعبي برشلونة لعدم بذلهم جهداً كبيراً في فترة استلام فالفيردي قبل إقالته، وهو الأمر الذي رفضه ميسي على العلن مطالباً أبيدال زميله السابق في ذكر أسماء اللاعبين والتركيز على عمله وقراراته.

وتابع غوارديولا فيما يتعلق بخبر ميسي: "لن أتحدث عن لاعبين في فريق آخر، أعتقد بأنّه سينهي مسيرته هناك".

وخرج برشلونة من مسابقة كأس إسبانيا الخميس عقب الخسارة من أتلتيك بلباو بهدف نظيف في ربع نهائي المسابقة.

ليونيل ميسي مانشستر سيتي
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