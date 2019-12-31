غوارديولا يعلن أخباراً سارة لعشاق سيتي

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانكليزي الممتاز إن المدافع الفرنسي إيمريك لابورت قد يعود لتدريبات الفريق بشكل كامل في غضون عشرة أيام مع اكتمال تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً في غضروف وأربطة مفصل الركبة عقب التحام مع دم ويبستر مدافع برايتون أند هوف ألبيون وخضع لجراحة في أيلول/ سبتمبر لكنه عاد الآن للتدريبات الفردية.

وخلال فترة إصابة لابورت عانى سيتي صاحب المركز الثالث كثيراً بعد أن واجه زميله المدافع جون ستونز مشاكل مع الاصابات.

وكان سيتي أخفق في تعويض رحيل فينسن كومباني قبل انطلاق الموسم وبات الفريق يتأخر حالياً بفارق 14 نقطة خلف ليفربول المتصدّر.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيفرتون صاحب المركز العاشر غداً الأربعاء "حالة لابورت في تحسن. يتدرب بشكل منفرد على أرض الملعب."

"إنه في المراحل الأخيرة من التعافي، في غضون أسبوع أو 10 أيام يمكنه معاودة التدريبات مع الفريق... بقية اللاعبين بخير".

وغاب ستونز منذ هزيمة مانشستر سيتي على أرضه أمام مانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الشهر بسبب مشكلة في الفخذ لكنه عاد إلى المران مع ديفيد سيلفا لاعب الوسط الذي تعافى هو الآخر من كدمة.

وقال غوارديولا إنه يتوقع خوض مواجهة صعبة أمام إيفرتون الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات وفاز في آخر مباراتين تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وأضاف غوارديولا "إيفرتون واحد من أكبر الأندية ذات التاريخ في إنكلترا ويملك لاعبين أقوياء بشكل مذهل. كافح الفريق للحصول على نقاط لكن الكفاءة موجودة".

وتابع: "يوجد مدرّب جديد في إيفرتون يتمتع بخبرة رائعة. إنه واحد من أبرع المدربين وقادر دائماً على جعل اللاعبين يعملون لتحقيق نتائج جيدة، ستكون مواجهة صعبة لنا.. أعرف كارلو جيداً... أعتقد أن عودته لكرة القدم الإنكليزية إضافة رائعة. أنا واثق تماماً أنه سيحقق النجاح".