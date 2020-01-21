غوارديولا يطالب بإلغاء إحدى المسابقات الإنكليزية

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على شيفيلد يونايتد مساء اليوم ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري، وهي المباراة السابعة عشرة على التوالي في 59 يوماً وتحديداً منذ فترة التوقف الدولية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتعرض مهاجما توتنهام هاري كاين ومانشستر يونايتد ماركوس راشفورد لإصابتين خطيرتين قد يكون لهما تأثير على حظوظ المنتخب الإنكليزي في نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل، ما دفع غوادريولا إلى الاعتقاد بأن الوضع الحالي "لا يحتمل".

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية مباراة شيفيلد يونايتد "اللاعبون يصلون إلى كأس أوروبا ويحاولون بذل قصارى جهدهم مع منتخباتهم الوطنية ثم يعودون إلى صفوف أنديتهم بعد 20 يوماً من الراحة لأن البطولات المحلية ستنطلق مجدداً. إنه وضع غير محتمل".

وأضاف "أنا آسف لكاين وراشفورد لأنهما جيدان في الدوري، لكننا نطلب الشيء الكثير من اللاعبين، هذا كثير جداً".

وتابع "على رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز التفكير في الأمر، لكن جميع المدربين اشتكوا من ذلك ولا يهتمون".

وأوضح غوارديولا أن الضغط على السلطات الكروية في إنكلترا يتمحور على الأقل حول إلغاء مباريات الإعادة من الدورين الثالث والرابع من مسابقة كأس الاتحاد وإلغاء دوري الذهاب والإياب في نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة.

ولا يزال مانشستر سيتي ينافس على جميع الجبهات المحلية هذا الموسم حيث يحتل الوصافة في الدوري بفارق 16 نقطة خلف ليفربول المتصدر، وتأهل إلى الدور الخامس في مسابقة كأس الاتحاد، ونصف نهائي كأس الرابطة، فضلاً عن ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن أمامه مباريات كثيرة حتى نهاية الموسم الحالي.

وتابع غوارديولا "يجب إلغاء بعض المسابقات. إلغاؤها تماماً، وبالتالي ستكون هناك مباريات أقل"، مبرزاً أن "مباريات أقل، مسابقات أقل، فرق أقل، كمية أقل، وجودة أكثر".

وانضم غوارديولا أيضًا إلى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري للسخرية من فكرة توسيع مسابقة دوري أبطال أوروبا اعتباراً من عام 2024.

وقال بسخرية "الحل الذي أمامك هو جعل سنة من 400 يوم - ثم يمكننا التأهل لمسابقة أخرى".

ولأول مرة هذا الموسم، سيحصل كل فريق في الدوري الإنكليزي على استراحة لمدة أسبوعين في شهر شباط/فبراير المقبل، لكن غوارديولا يعتقد أن ذلك يأتي متأخراً بعد فترة شاقة من المباريات المتتالية.

وأضاف "لا يمكن لكبار الإداريين الشكوى لأنه من الطبيعي أن يحدث هذا. انظروا إلى الإصابات التي عانينا منها، جميع الفرق عانت. هذا طبيعي".

وختم "مع هذا العدد من المباريات، ينهار اللاعبون. أنا لست مندهشاً، أنا آسف جداً بالنسبة لهم".

وعانى مانشستر سيتي من العديد من الاصابات هذا الموسم أبرزها في خط الدفاع ويتعلق الأمر بالفرنسي أيميريك لابورت وجون ستونز حيث اضطر غوادريولا إلى إشراك لاعب الوسط الدولي البرازيلي فرناندينيو في مركز قلب الدفاع.

وتعرض كاين لتمزق في أحد أوتار العضلة الخلفية لفخذه الأيسر في مباراة الدوري ضد ساوثمبتون يوم رأس السنة، حيث اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية وسيعود إلى التدريب في نيسان/أبريل القادم.

في المقابل، تعرض راشفورد لإصابة في ظهره بعد دخوله بديلاً في مباراة الاعادة من الدور الثالث لكأس إنكلترا ضد ولفرهامبتون منتصف الأسبوع الماضي، وسيبتعد عن الملاعب نحو ستة أسابيع على الأقل.