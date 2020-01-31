غوارديولا يطالب الجميع بـ"احترام أكثر" لمورينيو

وحلّ مورينيو محل ماوريسيو بوكيتينو في تدريب توتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني لكنه واجه حظوظاً متباينة مع الفريق المنتمي لشمال لندن بعد أن قاد الفريق لانتصار واحد فقط في آخر خمس مواجهات بالدوري الانكليزي الممتاز.

وأقيل المدرب البرتغالي من آخر منصبين تولاهما في مانشستر يونايتد وتشيلسي وتعرضت خطط اللعب التي يتبعها لانتقادات في الأشهر الأخيرة.

ورفض غوارديولا الانتقادات التي تقول إنّ خطط مورينيو تجاوزها الزمن مقارنة بتلك التي يتبعها يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وأبلغ غوارديولا مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة "قيمة جوزيه الذي يملك خبرة كبيرة جداً في التدريب وحقق نجاحات كثيرة ليست محل تقييم عن موسم واحد أو موسم ونصف الموسم".

وتابع: "تواجه فترات جيدة وأخرى صعبة خلال الموسم ويتعين أن تعيد إصلاح بعض الأشياء. لمدة 15 و20 عاماً كان ناجحاً على الدوام ويجب أن نحترم جميعاً هذا الأمر. يصعب على أي مدرب أن يحقق كل هذا النجاح طيلة الوقت".

وتفوّق سيتي بقيادة غوارديولا على يونايتد بقيادة مورينيو خلال موسمين ونصف قضاهما المدرب البرتغالي في أولد ترافورد لكن المنافسة كانت أقل شراسة مما كانت عليه عندما كان المدربان يتوليان قيادة برشلونة وريال مدريد.

وأضاف غوارديولا مفسراً سبب "تراجع الشراسة": "ربما أصبحنا أكثر نضجا وخبرة".