غوارديولا يشتكي من زيادة وزن فيليبس!

كان غوارديولا غامضًا في البداية بشأن سبب عدم وجود فيليبس (27 عامًا) على مقاعد البدلاء في الفوز على ليفربول حامل اللقب 3-2 في كأس الرابطة الإنكليزية الخميس في استاد الاتحاد.

لكن بعد التأهل قال غوارديولا الجمعة "ليس مصابًا. لقد وصل (من كأس العالم) بوزن زائد. لا أعرف (لماذا). لم يصل وهو في حالة جيدة لإجراء التدريبات وخوض المباريات".

تابع غوارديولا "عندما يكون جاهزًا سيلعب لأننا نحتاجه كثيرًا"، مضيفًا أنه ليس لديه أي مشكلة "إطلاقًا" مع نظام التدريب في منتخب إنكلترا.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل، أجاب الإسباني "إنها محادثة خاصة مع كالفين".