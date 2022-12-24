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الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا يشتكي من زيادة وزن فيليبس!

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اشتكى الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، من عودة لاعب الوسط كالفين فيليبس "بوزن زائد" وعدم قدرته على التدرب بشكل طبيعي مع الفريق.

reuters

كان غوارديولا غامضًا في البداية بشأن سبب عدم وجود فيليبس (27 عامًا) على مقاعد البدلاء في الفوز على ليفربول حامل اللقب 3-2 في كأس الرابطة الإنكليزية الخميس في استاد الاتحاد.

لكن بعد التأهل قال غوارديولا الجمعة "ليس مصابًا. لقد وصل (من كأس العالم) بوزن زائد. لا أعرف (لماذا). لم يصل وهو في حالة جيدة لإجراء التدريبات وخوض المباريات".

تابع غوارديولا "عندما يكون جاهزًا سيلعب لأننا نحتاجه كثيرًا"، مضيفًا أنه ليس لديه أي مشكلة "إطلاقًا" مع نظام التدريب في منتخب إنكلترا.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل، أجاب الإسباني "إنها محادثة خاصة مع كالفين".

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