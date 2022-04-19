غوارديولا يرفض الردّ على تقارير انتقال المهاجم هالاند إلى سيتي

وأفادت تقارير صحافية أن سيتي وافق على دفع مبلغ 63 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار)، قيمة بند تحرير عقد المهاجم مع دورتموند، بعد الاتفاق على شروط شخصية مع وكلاء اللاعب هذا الأسبوع.

كما ذكرت التقارير أن هالاند سيتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 50 ألف جنيه استرليني.

ويعتبر هالاند، ابن الـ 21 عاماً، أحد أبرز المهاجمين في عالم الكرة المستديرة إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي، وقد أبدى ريال مدريد الإسباني رغبته بضمه إلى صفوفه، إضافة إلى مهاجم باريس سان جيرمان.

ورداً على سؤال حول احتمال التعاقد مع هالاند لم ينجر غوارديولا إلى التكهنات خلال تحدثه إلى الصحافيين أثناء المؤتمر الصحافي قبل مواجهة برايتون في الدوري الأربعاء "لا إجابة على سؤالك".

وأضاف "أفكر وأقلق بشأن أمور أخرى الآن بدلاً من التفكير بما سيحدث في هذا النادي الموسم المقبل".

افتقد "سيتيزنس" الذي يدافع عن لقبه أمام مطارده المباشر ليفربول إلى مهاجم فتاك هذا الموسم بعد رحيل هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو العام الماضي إلى برشلونة الإسباني، قبل أن يعلن اعتزاله بسبب مشكلة في قلبه.

وبعد إخفاقه في التعاقد مع هاري كاين مهاجم توتنهام العام الماضي، يعتبر هالاند من أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم سد الفراغ في المقدمة.

وفي خضم معركة الاحتفاظ بلقب الدوري حيث يتقدّم بفارق نقطة عن ليفربول (74 مقابل 73) وسعيه للفوز بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، بدا غوارديولا حريصاً على التركيز على التحديات الحالية بدلاً من الصفقات المستقبلية.

قال "لا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل. لسنوات عديدة لم أتحدث عن فترات الانتقالات، خاصة عندما يكون لدينا تحديات رائعة نخوضها هذا الموسم".

وحطّم الـ "ريدز" آمال غريمه سيتي في تحقيق الثلاثية (دوري-كأس-دوري الأبطال) بفوزه عليه 3-2 في نصف نهائي كأس إنكلترا السبت على ملعب ويمبلي الشهير، بعد أسبوع من انتهاء القمة بينهما في الدوري بالتعادل 2-2.