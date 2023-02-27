غوارديولا يحذر لاعبيه: أي هفوة ستمنح آرسنال اللقب

وقد يجد سيتي نفسه على بعد خمس نقاط من أرسنال الأربعاء في حال فوز الأخير على إيفرتون في المباراة المؤجلة بين الفريقين.

وكانت الفرصة قائمة أمام سيتي ليكون الآن في الصدارة بعدما انتزعها من أرسنال بالفوز على الفريق اللندني 3-1، لكنه سرعان ما تنازل عنها بتعادله مع نوتنغهام فورست 1-1.

وبقي سيتي على بعد نقطتين من فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بفوزه الكبير السبت على بورنموث 4-1، ليرد على "المدفعجية" الذين لعبوا قبله وفازوا بدورهم على ليستر 1-0.

ويدرك غوارديولا أن حظوظه في قيادة سيتي إلى اللقب الخامس في آخر ستة مواسم مرتبطة بعدم إهدار النقاط، قائلاً عشية لقاء بريستول سيتي في الدور الخامس من مسابقة الكأس الإنكليزية "لدي شعور بأن العديد من الأمور ستحصل في الدوري الممتاز. الجميع سيهدر النقاط لكن يتوجب علينا ألا نهدر أي نقطة إذا كنا نريد القتال حتى النهاية".

وبعد لقاء بريستول، سيكون فريق غوارديولا أمام اختبار صعب السبت على أرضه ضد مفاجأة الدوري نيوكاسل الذي يصارع هذا الموسم على أحد المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا والذي خسر الأحد نهائي مسابقة كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد 2-0.

وعانى سيتي هذا الموسم من افتقاده الى الثبات في النتائج، لكن غوارديولا يصر على أن الفريق ما زال يؤدي بحسب المعايير التي يريدها بغض النظر عن بعض الهفوات.

وأوضح بهذا الشأن "الطريقة التي نلعب بها ما زالت جيدة. يمكن للنتائج أن تكون أفضل من ذلك، كما حصل ضد (توتنهام) سبيرز (صفر-1) أو نوتنغهام (1-1)، لكن هذه الأمور تحصل في بعض الأحيان".

وشدد "لا يمكنني التذمر من الطريقة التي نلعب بها أو من الطريقة التي نقاتل بها"، مضيفاً "قلت بعد المباراة ضد بورنموث أن الأجواء في غرفة الملابس رائعة والشبان يقومون بكل ما يمكن، وهذا كاف بالنسبة لي".

وسيكون سيتي أمام اختبار صعب الثلاثاء ضد بريستول سيتي الذي لم يخسر أياً من المباريات التي خاضها في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" منذ بداية العام الجديد، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم لـ12 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

وعلق غوارديولا على هذا الأمر قائلاً "لا هزائم في آخر 12 مباراة، هذا الأمر يعطني فكرة واضحة"، مشدداً "كأس إنكلترا مسابقة مهمة، مهمة جداً. نحن سنواجه فريقاً خطيراً غداً".