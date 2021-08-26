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الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي

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أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، أنّه يخطط لمغادرة فريقه الحالي في نهاية عقده عام 2023 ويأمل في الإشراف على أحد المنتخبات الوطنية.

AFP


وقال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً في تصريحات نقلتها شبكة "اي اس بي ان" الأميركية "بعد سبع سنوات مع هذا الفريق (مانشستر سيتي)، اعتقد بأنني سأتخذ قسطاً من الراحة، يتعيّن عليّ تحليل ما قمت به وتقييم دوافعي للمستقبل".

وتابع: "في هذا الصدد، أريد أن أكون مدرباً لأحد المنتخبات الوطنية في أميركا الجنوبية أو أوروبا، أريد أن أعيش تجربة كوبا أميركا".

بيد أنّ غوارديولا استبعد فكرة الإشراف على تدريب المنتخب البرازيلي بقوله: "هدفي الإشراف على منتخب وطني في المستقبل بطبيعة الحال، لكني أعتقد بأنّ مدرب المنتخب البرازيلي سيكون دائماً من البرازيل، لا أرى مدرباً أجنبياً على رأس سيليساو".

وقاد غوراديولا فريقه مانشستر سيتي إلى إحراز لقب الدوري الإنكليزي ثلاث مرات في خمسة مواسم أشرف عليه كما نجح في قيادته إلى بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام تشيلسي صفر-1.

غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي
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