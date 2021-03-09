غوارديولا يثور غضباًَ بسبب سؤال عن مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

وقال غوارديولا إنّه سيكون "نجاحاً كبيراً" لو فاز فريقه بالمباراة بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع الحالي.



ولم يفز ساوثهامبتون في تسع مباريات متتالية في الدوري قبل تغلبه 2-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم السبت.

وخلال تلك الفترة تلقى ساوثهامبتون هزيمة ثقيلة 9-صفر أمام يونايتد ووجهت أسئلة لغوارديولا بشأن دفاع الفريق الضيف.

وأجاب المدرب الإسباني: "هل تعتقدون إنها مزحة وسنسجل 18 هدفاً؟ سيكون نجاحاً كبيراً لو تمكنا من الفوز بهذه المباراة، هذا كل شيء".



وأنهت الهزيمة أمام يونايتد صاحب المركز الثاني سلسلة بدون خسارة لسيتي في 21 مباراة بجميع المسابقات لكن غوارديولا أوضح أن لاعبيه تجاوزوا خيبة الأمل.

وأضاف: "اليوم التالي كان جيداً، اليوم كانوا في حالة رائعة، هذا رد فعل طبيعي، الجميع اكتشفوا مدى صعوبة الفوز بالمباريات، وتقديم هذه المسيرة... الآن نركز على المباراة المقبلة".

