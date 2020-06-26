غوارديولا يتواضع أمام إنجاز ليفربول



وكان سيتي بحاجة للفوز للحفاظ على آماله الضئيلة للغاية للاحتفاظ باللقب لكنه خسر 2-1 أمام مستضيفه تشيلسي يوم الخميس على الرغم من هدف كيفن دي بروين المذهل من ركلة حرة.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "هنيئاً لجماهير ليفربول ومدربه ولاعبيه، عن جدارة واستحقاق، هذا الموسم فقدنا العديد من النقاط في البداية وبعضها بشكل ظالم وبعضها لارتكابنا الأخطاء مثلما حدث (أمام تشيلسي)، يجب علينا تقديم أداء ثابت".



وأضاف: "قبل موسمين حسمنا اللقب بفارق 25 نقطة عن ليفربول ثم تعافى الفريق، الآن علينا التعافي".



ومنح كريستيان بوليسيتش التقدم لتشيلسي قبل أن يحسم ويليان الانتصار من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد فرناندينيو.



وقال غوارديولا: "ليس من السهل مهاجمة تشيلسي بفضل القوة البدنية في الفريق، للأسف اهتزت شباكنا بسبب أخطاء، لعبنا حتى النهاية بشخصية قوية".



وأشار المدرب الإسباني إلى أنّه فخور بفريقه الذي يستضيف ليفربول في الجولة المقبلة في الثاني من تموز/ يوليو وأنه يجب على لاعبيه التعلم من الأخطاء.



وأضاف: "يمكننا القول إننا فزنا بثمانية من آخر عشرة ألقاب، هذا لم يحدث من قبل في هذا البلد، لا يمكنك الفوز طيلة الوقت".



وتابع: "علينا تفهم الأمر والشعور بالتواضع والقول إننا لا نستطيع الفوز بكل الألقاب طيلة الوقت، علينا التعلم لتفادي هذا الوضع مرة أخرى".