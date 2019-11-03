غوارديولا يتهم مانيه مهاجم ليفربول بتعمّد السقوط

وسجل مانيه هدف فوز ليفربول 2-1 أمام أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في ملعب فيلا بارك يوم السبت لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب التحايل للحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبقي سيتي متأخراً بفارق ست نقاط عن ليفربول بعدما فاز فريق غوارديولا أيضاً 2-1 على ساوثامبتون بفضل هدف متأخر من كايل ووكر.

ورداً على سؤال حول معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في التوقيت ذاته، قال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا يحدث كثيراً ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية لأنه (مانيه) يملك موهبة استثنائية. في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة".

وخطف مانيه الأضواء في الأسابيع الأخيرة بعدما حصل على ركلتي جزاء، أمام ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الشهر الماضي، وسجل ليفربول الركلتين ليفوز بالمباراتين بشق الأنفس.

وسيلعب سيتي في أنفيلد يوم الأحد المقبل ولم يحقق أي فوز هناك بالدوري منذ 2003.