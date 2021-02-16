غوارديولا يبدي تعاطفه مع كلوب

وخسر ليفربول 3-1 يوم السبت أمام مضيفه ليستر سيتي ليصبح على بعد 13 نقطة من مانشستر سيتي المتصدر كما لعب ليفربول مباراة أكثر من سيتي مما أثار تكهنات عن احتمال رحيل كلوب عن النادي.

وأكد كلوب يوم الاثنين عزمه على تحسين حظوظ الفريق مضيفا أنه لا يحتاج إلى راحة من التدريب.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مواجهة إيفرتون في الدوري غدا الأربعاء "أتعاطف معه كثيرا لأن ما فعله في كرة القدم كان شيئا استثنائيا. طريقته في اللعب تمتع الجماهير. نمر جميعا بفترات جيدة وأخرى سيئة ولا يمكن لأي مدرب مواصلة العروض القوية لسنوات وسنوات. في بعض الأحيان تكون الخسارة مفيدة لكي يعرف الناس مدى صعوبة المهمة. حين تنهض من كبوتك وتفوز بمباريات تحصل على إشادة أكبر بعملك".

وقال غوارديولا إن لاعب الوسط إيلكاي غوندوغان يحرز تقدما بعد إصابته في أعلى الفخذ لكن من المتوقع أن يغيب عن المباراة في غوديسون بارك بينما سيكون المهاجم سيرخيو أغويرو ضمن البدلاء.

وخرج غوندوغان، الذي سجل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم وحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري الممتاز في يناير، مصابا في الشوط الثاني في انتصار يوم السبت 3-صفر على توتنهام بعد أن هز الشباك مرتين.

وقال غوارديولا "حالة غوندوغان أصبحت أفضل كثيرا لكني لا أتوقع مشاركته. باقي اللاعبين في حالة جيدة باستثناء نيثن آكي. سيرخيو مصاب منذ فترة طويلة ولذا لن يلعب أساسيا لكنه جاهز للعودة. جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة وهو ما سيتكرر في المباراة القادمة".

وأكد غوارديولا أيضا أن صانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين عاد إلى التدريبات حيث يخضع لبرنامج مكثف للتعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

