غوارديولا يؤكد اعتماده التام على ستونز ودياز

وقدم دياز وستونز أداء جيدا في تعادل سيتي بدون أهداف مع جاره مانشستر يونايتد السبت الماضي عندما حافظ فريق غوارديولا على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنكليزي.

وقال غوارديولا عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت "هناك لاعبون لا يتعين استبعادهم من التشكيلة.. لأن في ذلك ظلم لهم.. ولهذا السبب أضطر أنا في بعض الأحيان للعمل على تحقيق توازن في التشكيلة".

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم "لابورت يستحق الانضمام للتشكيلة لكن ستونز ودياز يستحقان أيضا الانضمام للتشكيلة. قدما أداء جيدا للغاية في أخر مباريات. ولم يرتكبا أي أخطاء على الإطلاق".

وأردف غوارديولا قائلا "لابورت سيعود للتشكيلة. الموسم لا يزال طويلا وعلى اللاعبين العمل بجدية أكبر وبصورة أفضل وسيأتي دورهم.

وعندما يأتي دورهم يكون عليهم تقديم أداء جيد".

وقال غوارديولا إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يقترب من العودة لكامل لياقته لكنه أكد أنه لن يتعجل في الدفع به من جديد.

ويحتل سيتي المركز التاسع بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين برصيد 19 نقطة من 11 مباراة وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون الثلاثاء.



