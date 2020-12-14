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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا يؤكد اعتماده التام على ستونز ودياز

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يقول بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه يتعين استمرار الشراكة بين جون ستونز وروبن دياز في قلب الدفاع ودعا إيمريك لابورت للعمل بكل جدية من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع التشكيلة الأساسية.

AFP

وقدم دياز وستونز أداء جيدا في تعادل سيتي بدون أهداف مع جاره مانشستر يونايتد السبت الماضي عندما حافظ فريق غوارديولا على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنكليزي.  

وقال غوارديولا عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت "هناك لاعبون لا يتعين استبعادهم من التشكيلة.. لأن في ذلك ظلم لهم.. ولهذا السبب أضطر أنا في بعض الأحيان للعمل على تحقيق توازن في التشكيلة". 

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم "لابورت يستحق الانضمام للتشكيلة لكن ستونز ودياز يستحقان أيضا الانضمام للتشكيلة. قدما أداء جيدا للغاية في أخر مباريات. ولم يرتكبا أي أخطاء على الإطلاق". 

وأردف غوارديولا قائلا "لابورت سيعود للتشكيلة. الموسم لا يزال طويلا وعلى اللاعبين العمل بجدية أكبر وبصورة أفضل وسيأتي دورهم.

وعندما يأتي دورهم يكون عليهم تقديم أداء جيد".  

وقال غوارديولا إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يقترب من العودة لكامل لياقته لكنه أكد أنه لن يتعجل في الدفع به من جديد. 

ويحتل سيتي المركز التاسع بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين برصيد 19 نقطة من 11 مباراة وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون الثلاثاء.  
         
 

جون ستونز بيب غوارديولا الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي روبن دياز
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