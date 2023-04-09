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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا: هالاند بمستوى ميسي ورونالدو

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم إرلينغ هالاند في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد أن سجل اللاعب  النرويجي هدفين في الفوز 4-1 على ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

AFP

وهز هالاند الشباك من ضربة رأس وركلة مزدوجة رائعة ليرفع رصيده إلى 44 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 30 في الدوري.  

ويتساوى رصيده الآن مع أفضل رصيد للاعب بالدوري الإنكليزي خلال موسم واحد بجميع المسابقات، وعادل رود فان نيستلروي في 2002-2003 ومحمد صلاح في 2017-2018.  

وقال غوارديولا  "عشنا عقدين مذهلين مع كريستيانو وميسي، لكنه ينتمي لهذا المستوى".  

 وامتدح هدفه الثاني المذهل من وضع الطيران حين أحسن التعامل مع تمريرة جاك غريليش العرضية، قائلاً "ليس سهلاً التقاط كرة في السماء وتوجيهها نحو الأرض. لا يمكن تخيل امتلاكه هذه البراعة بطوله  الفارع".  

انضم هالاند (22 عاما) إلى سيتي من بروسيا دورتموند هذا الموسم وأصبح الن على بعد أربعة أهداف من الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي للان شيرر وندي كول (34 هدفاً).  

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر.

بيب غوارديولا مانشستر سيتي ارلينغ هالاند
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