العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

غوارديولا: مانشستر سيتي سيقاتل على اللقب الموسم المقبل

من قبل

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لديه بعض الأفكار لتعزيز قوة ناديه في سوق الانتقالات وسيكون مستعدا لمنع ليفربول من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مرتين متتاليتين.

Reuters

ويحتاج ليفربول إلى خمس نقاط لضمان التتويج بلقب الدوري لأول مرة في 30 عاما وحرمان سيتي من لقبه الثالث على التوالي.

ونقلت بي.بي.سي عن غوارديولا قوله ”سيبقى ليفربول فريقا قويا كما هو، لكن عندما احتفظنا باللقب، كنا أول فريق يفعل ذلك في حوالي عشر سنوات لذا نعرف مدى صعوبة الأمر“.

وأضاف ”من بين آخر تسعة ألقاب (محلية) نافسنا فيها، توجنا بثمانية ألقاب. هذا ليس سيئا وأعتقد أننا سنكرر الأمر الموسم المقبل“.

وتابع ”لا يوجد الكثير من الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالنقاط والأداء. لدينا أفكار لسوق الانتقالات ثم الموسم المقبل سنستعد من أجل القتال مجددا“.

وسيلعب سيتي مع بيرنلي يوم الاثنين وإذا خسر فريق جوارديولا، سيتمكن ليفربول من حسم اللقب بالفوز على كريستال بالاس يوم الأربعاء.

السابق تعادل أبيض في ديربي الميرسيساي
اقرأ
تعادل أبيض في ديربي الميرسيسايد - شاهد ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون
التالي

آخر الأحداث