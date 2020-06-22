غوارديولا: مانشستر سيتي سيقاتل على اللقب الموسم المقبل

ويحتاج ليفربول إلى خمس نقاط لضمان التتويج بلقب الدوري لأول مرة في 30 عاما وحرمان سيتي من لقبه الثالث على التوالي.

ونقلت بي.بي.سي عن غوارديولا قوله ”سيبقى ليفربول فريقا قويا كما هو، لكن عندما احتفظنا باللقب، كنا أول فريق يفعل ذلك في حوالي عشر سنوات لذا نعرف مدى صعوبة الأمر“.

وأضاف ”من بين آخر تسعة ألقاب (محلية) نافسنا فيها، توجنا بثمانية ألقاب. هذا ليس سيئا وأعتقد أننا سنكرر الأمر الموسم المقبل“.

وتابع ”لا يوجد الكثير من الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالنقاط والأداء. لدينا أفكار لسوق الانتقالات ثم الموسم المقبل سنستعد من أجل القتال مجددا“.

وسيلعب سيتي مع بيرنلي يوم الاثنين وإذا خسر فريق جوارديولا، سيتمكن ليفربول من حسم اللقب بالفوز على كريستال بالاس يوم الأربعاء.