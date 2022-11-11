غوارديولا لن يتسرع بإشراك هالاند



وتعرّض هالاند، الذي سجل 23 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، لإصابة في القدم في التعادل أمام بوروسيا دورتموند في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي منعته من المشاركة أساسياً.



وغاب المهاجم النرويجي عن مباراتين وشارك بديلاً أمام فولهام الأسبوع الماضي، عندما سجل هدف الفوز 2-1 من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، كما تابع من مقاعد البدلاء، فوز سيتي 2-صفر على تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة يوم الأربعاء الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة برنتفورد في آخر مباريات الفريقين قبل كأس العالم، "تحسن بعض الشيء. سنرى بعد مران اليوم".

وخضع لاعب الوسط الإنكليزي فيلبس لجراحة في سبتمبر الماضي لمعالجة مشكلة متكررة في الكتف وشارك بديلاً أمام تشيلسي.

ولا يزال مواطنه كايل ووكر بعيداً عن المنافسات بسبب جراحة في الفخذ.

وضمت تشكيلة إنكلترا فيلبس وووكر، ضمن خمسة من لاعبي مانشستر سيتي.

وتابع غوارديولا "كما رأيتم في المباراة الماضية، كالفن جاهز، على عكس كايل".

وأضاف أن استدعاءه: "قرار (مدرب إنجلترا جاريث ساوثغيت، ونحن ندعمه كامل الدعم. لست منخرطاً. بعد يوم السبت، اللاعبون مسؤولية المنتخبات ليست مسؤوليتنا. لست قلقاً".